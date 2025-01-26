Тренер СКА Ротенберг затроллил журналистов при помощи будильника

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принёс стрелочный будильник на пресс‑конференцию после матча чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Так мэтр отреагировал на недавний скандал со своим участием, когда выругался на спортивных журналистов из-за выпуска новостей глубокой ночью.

Ротенберг поставил будильник на стол. Во время вопроса одного из журналистов он зазвонил. Наставник петербургского ХК отреагировал на произошедшее смехом и захотел подарить часы представителю прессы, который, впрочем, не принял презент.

«Это всем вам будильник. Один за всех, и все за одного. Поздравляю конкретного журналиста и призываю болеть за СКА», — отреагировал Ротенберг.

Напомним, что игра завершилась победой «армейцев с Невы». Хозяева обыграли гостей из Уфы со счётом 3:2.