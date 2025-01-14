«Лужи крови»: Ротенберг рассказал о тяжёлой травме форварда СКА Акользина

Форвард петербургского СКА Павел Акользин получил перелом носа в матче с ярославским «Локомотивом», который состоялся 13 января в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил главный тренер «армейцев с Невы» Роман Ротенберг на пресс-конференции.

Игра прошла в Ярославле и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Травму Акользин получил во втором периоде, после чего больше не выходил на лёд.

«Бились все 60 минут, кровь была, ребята были в крови, у Акользина перелом носа. Но это была жёсткая игра уровня плей-офф. Считаю, что сегодня мы увидели команду, которая бьётся всегда до конца. Команда сравняла, потеряв ключевых игроков, у нас в крови вся раздевалка — полностью, лужи крови просто, это о многом говорит», — прокомментировал Ротенберг.

«Локомотив» укрепил своё лидерство в Западной конференции КХЛ, набрав 74 очка за 46 матчей. СКА, сыграв 44 игры, занимает седьмую строчку с 55-ю очками.