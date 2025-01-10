«Куньлунь» всухую обыграл ЦСКА и приблизился к зоне плей-офф КХЛ

Это шестая победа подряд для «Куньлуня», который набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф и восьмого места, где находится нижегородское «Торпедо», клуб отделяет четыре очка. ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд и идёт на третьем месте Запада, имея в активе 57 баллов.