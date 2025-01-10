«Куньлунь» всухую обыграл ЦСКА и приблизился к зоне плей-офф КХЛ
Момент из матча «Куньлунь» — ЦСКА. Обложка © Telegram / Путь Дракона | Куньлунь Ред Стар
Московский ЦСКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3.
Заброшенными шайбами отметились Спенсер Фу (12-я и 24-я минуты) и Тайлер Граовац (60). Вратарь Патрик Рибар отразил все 37 бросков противника.
Это шестая победа подряд для «Куньлуня», который набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф и восьмого места, где находится нижегородское «Торпедо», клуб отделяет четыре очка. ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд и идёт на третьем месте Запада, имея в активе 57 баллов.
В других встречах дня ярославский «Локомотив» победил «Спартак» (5:4), уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (7:4), а минское «Динамо» в овертайме переиграло новосибирскую «Сибирь» (3:2, ОТ).
Ранее Life.ru рассказывал, что сайт НХЛ запустил обратный отсчёт оставшихся голов Александра Овечкина до рекорда Уэйна Грецки. Напомним, капитану «Вашингтона» осталось забросить 23 шайбы, чтобы стать лучшим снайпером в истории лиги.