Сайт НХЛ запустил обратный отсчёт оставшихся голов Овечкина до рекорда Грецки
На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запустили специальный счётчик, который ведёт обратный отсчёт голов российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярных матчах лиги до рекорда знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
Сейчас на счётчике высвечивается число 23. К настоящему моменту россиянин стал автором 872 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, тогда как на счету Гретцки — 894 шайбы, заброшенные в ворота противников. Следующий матч «Вашингтона» состоится 11 января в 03:00 по Москве. Клуб примет в гостях «Монреаль Канадиенс».
Напомним, что в 5 января Александр Овечкин совершил очередной шаг в направлении рекорда Грецки, забив гол во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» под эгидой НХЛ, а также отдав результативный пас. После этого он поднялся на 12 строчку в историческом зачёте хоккеистов, набравших больше всего очков в матчах лиги, обогнав канадца Рэя Бурка.
ТАСС / AP / Nick Wass