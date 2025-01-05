Овечкин поднялся на 12-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рэя Бурка
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь россиянин имеет 1580 (872+708) очков за 1449 матчей в лиге, что позволило ему подняться на 12-е место в истории, обойдя канадского хоккеиста Рэя Бурка, у которого 1579 (410+1169) очков.
На строку выше Овечкина теперь находится канадец Фил Эспозито, у которого 1590 (717+873) очков. Лидером этого рейтинга является Уэйн Гретцки с 2857 (894+1963) очками.
Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 7:4. Для Овечкина шайба, забитая на 51-й минуте этого матча, стала четвёртой после возвращения на лёд после травмы.
ТАСС/AP Photo/Nick Wass