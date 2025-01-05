Овечкин поднялся на 12-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рэя Бурка

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь россиянин имеет 1580 (872+708) очков за 1449 матчей в лиге, что позволило ему подняться на 12-е место в истории, обойдя канадского хоккеиста Рэя Бурка, у которого 1579 (410+1169) очков.