Овечкин ещё на шаг сократил отставание в погоне за Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 7:4.

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Строум (19-я минута), Ларс Эллер (23), Эндрю Манджапане (31), Коннор Макмайкл (39), Александр Овечкин (51), Алексей Протас (55) и Том Уилсон (60). У гостей отличились Крис Крайдер (8), Сэм Кэррик (37), Филип Хитил (49) и Мика Зибанежад (54).

872-й гол Александра Овечкина в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил второй матч подряд из-за травмы. Нападающий Артемий Панарин очков не набрал. Для капитана «столичных» Овечкина эта шайба стала четвёртой после возвращения на лёд. Всего же на его счету стало 872 гола в лиге, по этому показателю россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

Кроме того, Овечкин поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ, сравнявшись с Рэем Бурком (по 1579 очков). Рекорд тут так же принадлежит Гретцки (2857).