Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в игре с «Миннесотой» в НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4.
Шайбами в составе «столичных» отметились Том Уилсон (11), Александр Овечкин (36) и Мартин Фехервари (46). У гостей отличились Райан Хартман (12-я минута), россиянин Яков Тренин (20) и Марко Росси (52). Автором победного броска в послематчевой серии стал Мэтт Болди.
Российский лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов не принимал участия в матче из-за травмы.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Канады не смогла выйти в полуфинал домашнего молодёжного чемпионата мира. Второй год подряд «кленовые листья» уступают сборной Чехии в 1/4 финала.