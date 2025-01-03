Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в игре с «Миннесотой» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4.

Шайбами в составе «столичных» отметились Том Уилсон (11), Александр Овечкин (36) и Мартин Фехервари (46). У гостей отличились Райан Хартман (12-я минута), россиянин Яков Тренин (20) и Марко Росси (52). Автором победного броска в послематчевой серии стал Мэтт Болди.

Российский лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов не принимал участия в матче из-за травмы.