Овечкин сократил отставание от Гретцки до 23 голов в гонке снайперов НХЛ

Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает сокращать разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь Овечкина отделяет от рекорда всего 23 гола.

Очередная шайба была заброшена Овечкиным в матче против «Миннесоты Уайлд». Для 39-летнего россиянина это стало 871-м голом в НХЛ, благодаря чему он уверенно удерживает вторую позицию в списке лучших бомбардиров лиги. У Гретцки, занимающего первое место, на счету 894 гола, которые он забросил в 1487 матчах.

Гол Овечкина в ворота «Миннесоты Уайлд». Видео © Х / Washington Capitals