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Регион
3 января, 02:26

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 23 голов в гонке снайперов НХЛ

Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает сокращать разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь Овечкина отделяет от рекорда всего 23 гола.

Очередная шайба была заброшена Овечкиным в матче против «Миннесоты Уайлд». Для 39-летнего россиянина это стало 871-м голом в НХЛ, благодаря чему он уверенно удерживает вторую позицию в списке лучших бомбардиров лиги. У Гретцки, занимающего первое место, на счету 894 гола, которые он забросил в 1487 матчах.

Гол Овечкина в ворота «Миннесоты Уайлд». Видео © Х / Washington Capitals

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Фанаты легендарного российского хоккеиста уверены, что он сможет побить рекорд Гретцки. Однако не все рекорды и награды покорились Овечкину. Нападающий не стал лучшим хоккеистом XXI века: издание Sportsnet опубликовало рейтинг, в котором капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял второе место, уступив канадскому нападающему Сидни Кросби из команды «Питтсбург Пингвинз».

Обложка ©

Х / Washington Capitals

Артём Гапоненко
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