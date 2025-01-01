«Едем праздновать Новый год»: Овечкин с матом высказался о победе над «Бостоном»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды россиянина.

«Мужики, всё *******. Выиграли «Бостон». Сейчас едем домой праздновать Новый год», — сказал Овечкин, сидя в автомобиле с баночкой пива в руках.