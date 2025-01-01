«Едем праздновать Новый год»: Овечкин с матом высказался о победе над «Бостоном»
Овечкин нецензурно прокомментировал победу над «Бостоном» в НХЛ
Александр Овечкин с членами команды. Обложка © X / Washington Capitals
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды россиянина.
«Мужики, всё *******. Выиграли «Бостон». Сейчас едем домой праздновать Новый год», — сказал Овечкин, сидя в автомобиле с баночкой пива в руках.
Напомним, в ноябре Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Россиянин вернулся на лёд только 29 декабря в матче против «Торонто Мейпл Лифс». В текущем сезоне форвард провёл 21 игру, набрав 27 (17+10) очков. До рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкину остаётся 24 шайбы.