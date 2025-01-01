Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 20:53

«Едем праздновать Новый год»: Овечкин с матом высказался о победе над «Бостоном»

Овечкин нецензурно прокомментировал победу над «Бостоном» в НХЛ

Александр Овечкин с членами команды. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин с членами команды. Обложка © X / Washington Capitals

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды россиянина.

«Мужики, всё *******. Выиграли «Бостон». Сейчас едем домой праздновать Новый год», — сказал Овечкин, сидя в автомобиле с баночкой пива в руках.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб в матче с «Детройтом»
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб в матче с «Детройтом»

Напомним, в ноябре Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Россиянин вернулся на лёд только 29 декабря в матче против «Торонто Мейпл Лифс». В текущем сезоне форвард провёл 21 игру, набрав 27 (17+10) очков. До рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкину остаётся 24 шайбы.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar