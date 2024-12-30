Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб в матче с «Детройтом»
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче против «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В настоящий момент «кэпсы» лидируют со счётом 4:1, идёт второй период.
Гол в исполнении Овечкина. Видео © X / NHL
Овечкин продолжает приближаться к рекорду по количеству голов в истории лиги, который удерживает канадец Уэйн Гретцки. С текущими 870 заброшенными шайбами ему остаётся всего 24 гола, чтобы сравняться с легендой НХЛ. В текущем сезоне российский форвард провёл 20 матчей, в которых сумел отличиться 17 голами и десятью результативными передачами.
Напомним, что этот гол стал вторым для Овечкина с момента возвращения в турнир после паузы из-за перелома. Днём ранее россиянин отправил шайбу в ворота «Торонто Мейпл Лифс» в самом конце третьего периода.
X / CapitalsPR