Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб в матче с «Детройтом»

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче против «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В настоящий момент «кэпсы» лидируют со счётом 4:1, идёт второй период.

Гол в исполнении Овечкина. Видео © X / NHL

Овечкин продолжает приближаться к рекорду по количеству голов в истории лиги, который удерживает канадец Уэйн Гретцки. С текущими 870 заброшенными шайбами ему остаётся всего 24 гола, чтобы сравняться с легендой НХЛ. В текущем сезоне российский форвард провёл 20 матчей, в которых сумел отличиться 17 голами и десятью результативными передачами.