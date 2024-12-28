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Регион
28 декабря, 08:07

Сборная Канады по хоккею опозорилась при своих зрителях, впервые проиграв Латвии на МЧМ

Сборная Латвии сенсационно обыграла Канаду на МЧМ по хоккею

Латвийские хоккеисты не сдерживали эмоций. Обложка © ТАСС / AP

Латвийские хоккеисты не сдерживали эмоций. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Канады по хоккею на своём льду сенсационно проиграла команде Латвии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира (игроки до 20 лет). Игра проходила в столице страны Оттавы и завершилась победой прибалтов со счётом 3:2 (по буллитам).

В составе «кленовых листьев» отличились Джетт Лучанко (24-я минута) и Калум Ритчи (55-я). У латвийцев шайбы забросили Эрикс Матейко (54-я) и Петерис Буланс (58-я). В серии буллитов сильнее оказалась европейская сборная — 1:0. Ворота хозяев турнира защищал Джек Иванкович, а сборной Латвии — Линард Фельдбергс, отразивший 57 бросков.

Эта победа над Канадой стала для Латвии первой в истории. Три из четырёх предыдущих игр завершились разгромами — 0:16 (2009 год), 0:10 (2023), 2:10 (2016).

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Ранее в рамках МЧМ-2024 Канада не оставила шансов сборной Финляндии 4:0. Для Латвии эта игра стала первой. В следующих матчах североамериканцы сыграют с Германией 30 декабря, а балтийская команда попробует преподнести ещё одну сенсацию в матче с действующими чемпионами из США 28-го числа.

Никита Никонов
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