Швеция дома проиграла финал МЧМ команде США
Сборная США обыграла Швецию и стала молодёжным чемпионом мира по хоккею
Сборная США победила Швецию в финале молодёжного чемпионата мира и стала победителем турнира. Встреча завершилась в Гётеборге со счётом 6:2.
В составе победителей шайбами отметились Гейб Перро (16-я минута), Исаак Ховард (29, 54), Зеев Байум (41), Райан Леонард (57) и Рутгер Макгроарти (57). Авторами голов у шведов стали Отто Стенберг (22) и Юнатан Леккеримяки (39).
Бронзовые медали достались команде Чехии, которая одержала волевую победу над Финляндией со счётом 8:5. Сборная России, напомним, была отстранена от турнира.
Ранее стала известна причина, почему Овечкин пропустит Матч звёзд НХЛ. При этом лига выбрала для участия трёх россиян.
X / USA Hockey