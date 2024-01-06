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5 января, 21:14

Швеция дома проиграла финал МЧМ команде США

Сборная США обыграла Швецию и стала молодёжным чемпионом мира по хоккею

Сборная США победила Швецию в финале молодёжного чемпионата мира и стала победителем турнира. Встреча завершилась в Гётеборге со счётом 6:2.

В составе победителей шайбами отметились Гейб Перро (16-я минута), Исаак Ховард (29, 54), Зеев Байум (41), Райан Леонард (57) и Рутгер Макгроарти (57). Авторами голов у шведов стали Отто Стенберг (22) и Юнатан Леккеримяки (39).

Бронзовые медали достались команде Чехии, которая одержала волевую победу над Финляндией со счётом 8:5. Сборная России, напомним, была отстранена от турнира.

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X / USA Hockey

Артур Лапсаков
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