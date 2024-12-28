«Слава Богу, помнит, как его зовут»: Ротенберг рассказал о состоянии форварда СКА Кузнецова
Тренер СКА Ротенберг рассказал о состоянии Кузнецова после травмы в матче с ЦСКА
Евгений Кузнецов. Обложка © Telegram / ХК СКА Санкт-Петербург
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поделился информацией о состоянии нападающего команды Евгения Кузнецова после травмы, полученной в результате жёсткого столкновения с игроком ЦСКА в недавнем матче. По словам наставника петербуржцев, дела могли обстоять и хуже.
«Слава Богу, он помнит, как его зовут. На этом всё, вот и весь диагноз», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Кузнецов получил травму 25 декабря после столкновения с Владиславом Провольневым из ЦСКА. Нападающий не смог продолжить матч и покинул лёд с помощью врачей. Напомним, что в той драматичной игре москвичи одержал победу над петербуржцами со счётом 6:5.