«Слава Богу, помнит, как его зовут»: Ротенберг рассказал о состоянии форварда СКА Кузнецова

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поделился информацией о состоянии нападающего команды Евгения Кузнецова после травмы, полученной в результате жёсткого столкновения с игроком ЦСКА в недавнем матче. По словам наставника петербуржцев, дела могли обстоять и хуже.

«Слава Богу, он помнит, как его зовут. На этом всё, вот и весь диагноз», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.