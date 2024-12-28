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27 декабря, 21:51

«Слава Богу, помнит, как его зовут»: Ротенберг рассказал о состоянии форварда СКА Кузнецова

Тренер СКА Ротенберг рассказал о состоянии Кузнецова после травмы в матче с ЦСКА

Евгений Кузнецов. Обложка © Telegram / ХК СКА Санкт-Петербург

Евгений Кузнецов. Обложка © Telegram / ХК СКА Санкт-Петербург

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поделился информацией о состоянии нападающего команды Евгения Кузнецова после травмы, полученной в результате жёсткого столкновения с игроком ЦСКА в недавнем матче. По словам наставника петербуржцев, дела могли обстоять и хуже.

«Слава Богу, он помнит, как его зовут. На этом всё, вот и весь диагноз», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

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Кузнецов получил травму 25 декабря после столкновения с Владиславом Провольневым из ЦСКА. Нападающий не смог продолжить матч и покинул лёд с помощью врачей. Напомним, что в той драматичной игре москвичи одержал победу над петербуржцами со счётом 6:5.

Анатолий Цейко
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