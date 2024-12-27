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27 декабря, 02:28

Пропустит минимум месяц: Стал известен точный диагноз Кузнецова после травмы в дерби с ЦСКА

У форварда ХК СКА Кузнецова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов. Обложка © Telegram / ХК СКА Санкт-Петербург

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов. Обложка © Telegram / ХК СКА Санкт-Петербург

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов получил закрытую черепно-мозговую травму в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА 25 декабря. Как сообщает «Матч ТВ», после осмотра невролога у игрока выявили цервикокраниалгию.

Медики рекомендовали ему полный покой, отказ от физических и умственных нагрузок, а также исключение резких движений в шейном отделе позвоночника. Ожидается, что реабилитация хоккеиста займёт минимум месяц.

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Напомним, нападающий получил травму в середине второго периода в результате столкновения с Владиславом Провольневым из ЦСКА. Кузнецов не смог продолжить игру и покинул лёд с помощью врачей. Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что состояние нападающего вызывает серьёзные опасения. ЦСКА в том матче обыграл СКА со счётом 6:5.

Артём Гапоненко
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