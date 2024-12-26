Кузнецов получил сотрясение в игре с ЦСКА и надолго выбыл из-за травмы

Форвард СКА Евгений Кузнецов получил травму головы и выбыл из игры на длительное время, рассказал после встречи с ЦСКА главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

Напомним, ЦСКА обыграл СКА дома со счётом 6:5 в регулярном чемпионате КХЛ. Кузнецов поучил повреждение во втором периоде и не смог закончить игру.

«К несчастью, диагноз плохой. Травма головы, сотрясение, потерял сознание. Специалисты должны разобраться. Думаю, долго не поиграет», — сказал Ротенберг.

Позднее тренер уточнил, что после игры нападающий отправился в больницу. По его мнению, Кузнецов является ключевым игроком не только для СКА, но и для всей лиги, и его потеря невыгодна клубу.