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Регион
25 декабря, 21:15

Кузнецов получил сотрясение в игре с ЦСКА и надолго выбыл из-за травмы

Ротенберг: Кузнецов получил травму головы в игре с ЦСКА и долго не сможет играть

Форвард СКА Евгений Кузнецов получил травму головы и выбыл из игры на длительное время, рассказал после встречи с ЦСКА главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

Напомним, ЦСКА обыграл СКА дома со счётом 6:5 в регулярном чемпионате КХЛ. Кузнецов поучил повреждение во втором периоде и не смог закончить игру.

«К несчастью, диагноз плохой. Травма головы, сотрясение, потерял сознание. Специалисты должны разобраться. Думаю, долго не поиграет», — сказал Ротенберг.

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Позднее тренер уточнил, что после игры нападающий отправился в больницу. По его мнению, Кузнецов является ключевым игроком не только для СКА, но и для всей лиги, и его потеря невыгодна клубу.

Это не первая травма в составе СКА за последнее время. В недавнем матче команды «Россия 25» против сборной Белоруссии в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге хоккеист Григорий Кузьмин получил перелом носа. Главный тренер сборной Роман Ротенберг отмечал, что травму игроку нанёс соперник.

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ska.ru

Лия Мурадьян
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