Родителям на заметку: Врач назвал самые травмоопасные виды спорта
Врач Невзоров считает хоккей и футбол наиболее опасными видами спорта
Озаботившись будущим своего наследника, многие родители решают отдать его в спорт. Однако далеко не всегда из малышей вырастают олимпийские чемпионы — велик риск серьёзно покалечиться. Какие виды спорта считаются наиболее травмоопасными, объяснил нейрохирург Алексей Невзоров.
Эксперт в беседе с «Газетой.ru» выделил хоккей, футбол, тяжелую атлетику, спортивную гимнастику и горные лыжи, где риски получить травму доходят до 70%. Речь идёт о разрывах мениска коленного сустава, повреждениях межпозвонковых дисков и даже переломах позвонков. Причина заключается в постоянном телодвижении и перегруппировке с ориентацией на соперника.
«При таких резких телодвижениях смещение межпозвонковых дисков — характерная картина. А ещё во время игры случаются столкновения с соперниками, падения и жёсткие удары о борт ледовой арены», — напомнил врач.
По его словам, тяжёлая атлетика и другие силовые виды спорта по опасности идут сразу за хоккеем и футболом. Основная причина травм там заключается в высокой нагрузке на спину. Что касается горных лыж или сноуборда, то спортсмены чаще всего калечатся при падении, заключил специалист.
Ранее Life.ru выяснил, какой вид спорта россияне считают национальным. По данным ВЦИОМ, первое место одержал хоккей, который поддержали 27% респондентов. Однако Елена Вяльбе возмутилась, что лыжи не попали в топ-3 национальных видов спорта.
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