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16 декабря, 08:42

Родителям на заметку: Врач назвал самые травмоопасные виды спорта

Врач Невзоров считает хоккей и футбол наиболее опасными видами спорта

Озаботившись будущим своего наследника, многие родители решают отдать его в спорт. Однако далеко не всегда из малышей вырастают олимпийские чемпионы — велик риск серьёзно покалечиться. Какие виды спорта считаются наиболее травмоопасными, объяснил нейрохирург Алексей Невзоров.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» выделил хоккей, футбол, тяжелую атлетику, спортивную гимнастику и горные лыжи, где риски получить травму доходят до 70%. Речь идёт о разрывах мениска коленного сустава, повреждениях межпозвонковых дисков и даже переломах позвонков. Причина заключается в постоянном телодвижении и перегруппировке с ориентацией на соперника.

«При таких резких телодвижениях смещение межпозвонковых дисков — характерная картина. А ещё во время игры случаются столкновения с соперниками, падения и жёсткие удары о борт ледовой арены», — напомнил врач.

По его словам, тяжёлая атлетика и другие силовые виды спорта по опасности идут сразу за хоккеем и футболом. Основная причина травм там заключается в высокой нагрузке на спину. Что касается горных лыж или сноуборда, то спортсмены чаще всего калечатся при падении, заключил специалист.

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Ранее Life.ru выяснил, какой вид спорта россияне считают национальным. По данным ВЦИОМ, первое место одержал хоккей, который поддержали 27% респондентов. Однако Елена Вяльбе возмутилась, что лыжи не попали в топ-3 национальных видов спорта.

Обложка ©

pixabay / LuckyLife11

Борис Эльфанд
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