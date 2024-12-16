Родителям на заметку: Врач назвал самые травмоопасные виды спорта

Озаботившись будущим своего наследника, многие родители решают отдать его в спорт. Однако далеко не всегда из малышей вырастают олимпийские чемпионы — велик риск серьёзно покалечиться. Какие виды спорта считаются наиболее травмоопасными, объяснил нейрохирург Алексей Невзоров.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» выделил хоккей, футбол, тяжелую атлетику, спортивную гимнастику и горные лыжи, где риски получить травму доходят до 70%. Речь идёт о разрывах мениска коленного сустава, повреждениях межпозвонковых дисков и даже переломах позвонков. Причина заключается в постоянном телодвижении и перегруппировке с ориентацией на соперника.

«При таких резких телодвижениях смещение межпозвонковых дисков — характерная картина. А ещё во время игры случаются столкновения с соперниками, падения и жёсткие удары о борт ледовой арены», — напомнил врач.