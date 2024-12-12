Должны быть выше футбола: Вяльбе возмутилась, что лыжи не попали в топ-3 национальных видов спорта
Вяльбе возмутилась, что футбол опередил лыжный спорт в опросе ВЦИОМ
В России футбол никак не может быть выше лыжного спорта в рейтинге предпочтений россиян. Об этом журналистам сказала глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ и Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Её возмутил опрос ВЦИОМ, согласно которому определялся национальный вид спорта. В тройку вошли хоккей, фигурное катание и футбол.
«Не хочу сказать, что для меня хоккей или фигурное катание не являются национальными видами спорта, но я не согласна с тем, что им является футбол. Должны ли лыжные гонки быть выше футбола? Однозначно», — пояснила Вяльбе.
Напомним, по результатам исследования ВЦИОМ, хоккей был назван россиянами (27%) главным национальным видом спорта. На втором месте идут фигурное катание и футбол, за них отдано по 9% голосов. Другие виды, такие как лыжный спорт, гимнастика и самбо, набрали 6% и 5% соответственно. Биатлон и борьба получили по 3% голосов, а лапта — 2%.
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