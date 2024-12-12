Должны быть выше футбола: Вяльбе возмутилась, что лыжи не попали в топ-3 национальных видов спорта

В России футбол никак не может быть выше лыжного спорта в рейтинге предпочтений россиян. Об этом журналистам сказала глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ и Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Её возмутил опрос ВЦИОМ, согласно которому определялся национальный вид спорта. В тройку вошли хоккей, фигурное катание и футбол.

«Не хочу сказать, что для меня хоккей или фигурное катание не являются национальными видами спорта, но я не согласна с тем, что им является футбол. Должны ли лыжные гонки быть выше футбола? Однозначно», — пояснила Вяльбе.