Елена Вяльбе рассказала о проблемах со здоровьем у лыжника Большунова

Трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов вынужден пропустить масс-старт на втором этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Причина этого решения — необходимость пройти дополнительное медицинское обследование. О ситуации с одним из ведущих российских лыжников сообщила в интервью «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Александр улетел в Москву для обследования. Пока ни я, ни Юрий Викторович Бородавко, ни сам Саша не знают, что именно вызывает его проблемы со здоровьем, поэтому мы приняли решение направить его в столицу для проведения дополнительных исследований. Будем надеяться, что врачи смогут выявить причину и предоставить рекомендации», — пояснила Вяльбе.

Позднее, старший тренер сборной России Юрий Бородавко также подтвердил информацию о проблемах спортсмена и подчеркнул, что обследование в Москве является необходимым шагом для диагностики состояния здоровья лыжника.

Эта ситуация, вероятно, повлияли на результаты Большунова на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи. На прошедших соревнованиях спортсмен не смог пройти дальше четвертьфинала спринта классическим стилем, что вызвало беспокойство у тренеров и руководства ФЛГР. «Александр почувствовал дискомфорт, и мы решили не рисковать. Пока неясно, с чем связаны его проблемы, но необходимо разобраться в ситуации», — добавил Бородавко.

Вяльбе также отметила, что такие меры предосторожности являются стандартной практикой в спорте, особенно когда речь идёт о здоровье таких высококлассных спортсменов, как Большунов. При этом она выразила надежду, что лечение и обследования позволят лыжнику вернуться в строй в кратчайшие сроки.

Большунов является одним из самых титулованных лыжников России. В своей карьере он трижды становился олимпийским чемпионом и завоёвывал множество медалей. В этом сезоне его выступления на Кубке России привлекли внимание поклонников, так как в рамках подготовки к международным соревнованиям спортсмен ставит высокие цели и демонстрирует отличные результаты. Однако текущие проблемы со здоровьем, судя по всему, потребуют некоторого времени для восстановления.