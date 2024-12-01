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1 декабря, 12:46

В лыжника Большунова врезался дрон во время гонки на Кубке России в Хакасии

Российский лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Российский лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

В трёхкратного чемпиона Олимпийских игр по лыжным гонкам Александра Большунова влетел квадрокоптер. Это случилось в ходе гонки классическим стилем на 10 километров второго этапа Кубка России, который проходит в посёлке Вершина Тёи в Хакассии.

Беспилотник зацепил лыжную палку и ногу атлета. Тот продолжил гонку, завершив заезд девятым с отставанием в 48,1 секунды от победившего Савелия Коростелёва.

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Ранее Life.ru рассказывал о столкновении птицы и самолёта, которое обошлось аэропорту Абакана в 500 тысяч рублей. Ситуация произошла летом: коршун влетел в самолёт авиакомпании S7 при посадке в столице Хакассии. Воздушное судно отделалось небольшой вмятиной, а птица, увы, отправилась в лучший мир. Но на этом дело не закончилось: S7 оказались очень недовольно орнитологической службой аэропорта и подали иск, который суд удовлетворил, постановив выплатить авиакомпании полмиллиона рублей.

Юрий Лысенко
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