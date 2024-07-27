Чёрный коршун врезался в самолёт S7

Чёрный коршун будет стоить аэропорту Абакана полмиллиона рублей. Дело в том, что во время абсолютно невзрачного рейса Новосибирск — Абакан птица врезалась в самолёт авиакомпании S7. Об этом пишет Mash Siberia.

Всё произошло во время посадки в столице Хакасии. Коршур решил пойти на таран. К счастью, с судном всё отлично — небольшая вмятина на обтекателе, но птичка, к сожалению, погибла.

И всё бы ничего, если бы после этого случая S7 не подала иск из-за косяков орнитологической службы. Суд в такой ситуации встал на сторону авиакомпании, и теперь Абакану необходимо заплатит 510 тысяч рублей.