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27 июля, 14:53

Чёрный коршун врезался в самолёт S7

Аэропорт Абакана заплатит полмиллиона из-за коршуна, врезавшегося в самолёт S7

Чёрный коршун будет стоить аэропорту Абакана полмиллиона рублей. Дело в том, что во время абсолютно невзрачного рейса Новосибирск — Абакан птица врезалась в самолёт авиакомпании S7. Об этом пишет Mash Siberia.

Всё произошло во время посадки в столице Хакасии. Коршур решил пойти на таран. К счастью, с судном всё отлично — небольшая вмятина на обтекателе, но птичка, к сожалению, погибла.

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И всё бы ничего, если бы после этого случая S7 не подала иск из-за косяков орнитологической службы. Суд в такой ситуации встал на сторону авиакомпании, и теперь Абакану необходимо заплатит 510 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в Германии борт экстренно сел из-за мальчика, пролившего на себя горячий чай. Самолёт, направлявшийся из Великобритании в Италию, был вынужден совершить посадку, поскольку ребёнок получил тяжелейшие ожоги.

Обложка ©

freepik/wirestock

Наталья Афонина
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