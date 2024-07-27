Чёрный коршун врезался в самолёт S7
Аэропорт Абакана заплатит полмиллиона из-за коршуна, врезавшегося в самолёт S7
Чёрный коршун будет стоить аэропорту Абакана полмиллиона рублей. Дело в том, что во время абсолютно невзрачного рейса Новосибирск — Абакан птица врезалась в самолёт авиакомпании S7. Об этом пишет Mash Siberia.
Всё произошло во время посадки в столице Хакасии. Коршур решил пойти на таран. К счастью, с судном всё отлично — небольшая вмятина на обтекателе, но птичка, к сожалению, погибла.
И всё бы ничего, если бы после этого случая S7 не подала иск из-за косяков орнитологической службы. Суд в такой ситуации встал на сторону авиакомпании, и теперь Абакану необходимо заплатит 510 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в Германии борт экстренно сел из-за мальчика, пролившего на себя горячий чай. Самолёт, направлявшийся из Великобритании в Италию, был вынужден совершить посадку, поскольку ребёнок получил тяжелейшие ожоги.