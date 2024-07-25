Самолёты РФ и Китая провели совместное воздушное патрулирование
Самолёты Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самолёты РФ и Китая провели совместное воздушное патрулирование. Видео © Telegram/Минобороны России
В составе авиагруппы были стратегические ракетоносцы Ту-95МС и стратегические бомбардировщики Хун-6к, их сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-35С.
"В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования", — отметили в ведомстве.
Продолжительность совместного полёта составила более 5 часов. В МО РФ подчеркнули, что ВКС РФ и ВВС Китая не нарушали воздушное пространство иностранных государств и действовали строго в соответствии с международным правом. Полёт не был направлен против третьих стран.
"На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права", — добавили в Минобороны.
А ранее в США заявили, что заметили полёт двух российских и двух китайских военных самолётов у Аляски. По информации NORAD, бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве.