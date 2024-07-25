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25 июля, 08:53

Самолёты РФ и Китая провели совместное воздушное патрулирование

Самолёты Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Самолёты РФ и Китая провели совместное воздушное патрулирование. Видео © Telegram/Минобороны России

В составе авиагруппы были стратегические ракетоносцы Ту-95МС и стратегические бомбардировщики Хун-6к, их сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-35С.

"В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования", — отметили в ведомстве.

Продолжительность совместного полёта составила более 5 часов. В МО РФ подчеркнули, что ВКС РФ и ВВС Китая не нарушали воздушное пространство иностранных государств и действовали строго в соответствии с международным правом. Полёт не был направлен против третьих стран.

"На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права", — добавили в Минобороны.

В Минобороны Китая прокомментировали совместные с Россией патрулирования ВМС
В Минобороны Китая прокомментировали совместные с Россией патрулирования ВМС

А ранее в США заявили, что заметили полёт двух российских и двух китайских военных самолётов у Аляски. По информации NORAD, бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве.

Обложка ©

Telegram/Минобороны России

Александра Вишнякова
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