Самолёт экстренно сел из-за мальчика, ошпарившего себя чаем до тяжелейших ожогов
DM: В Германии борт экстренно сел из-за мальчика, пролившего на себя горячий чай
Самолёт, направлявшийся из Великобритании в Италию, совершил экстренную посадку. Как оказалось, во время перелёта юный пассажир из Германии пролил на себя горячий чай и получил тяжелейшие ожоги, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет Daily Mail.
Экипаж принял решение экстренно посадить борт в Меммингене, Германия. Девятилетнему пассажиру оказали необходимую помощь. Как затем сообщили врачи, он получил ожоги третьей степени. В ходе расследования удалось установить, что мальчик разлил чай без посторонней помощи.
Ранее Life.ru писал, что девушке-инвалиду сломали коляску во время перелёта самолётом "Уральских авиалиний". Пассажирке пришлось весь день просидеть в аэропорту в ожидании новой.