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26 июля, 13:21

Самолёт экстренно сел из-за мальчика, ошпарившего себя чаем до тяжелейших ожогов

DM: В Германии борт экстренно сел из-за мальчика, пролившего на себя горячий чай

Самолёт, направлявшийся из Великобритании в Италию, совершил экстренную посадку. Как оказалось, во время перелёта юный пассажир из Германии пролил на себя горячий чай и получил тяжелейшие ожоги, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет Daily Mail.

Экипаж принял решение экстренно посадить борт в Меммингене, Германия. Девятилетнему пассажиру оказали необходимую помощь. Как затем сообщили врачи, он получил ожоги третьей степени. В ходе расследования удалось установить, что мальчик разлил чай без посторонней помощи.

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Ранее Life.ru писал, что девушке-инвалиду сломали коляску во время перелёта самолётом "Уральских авиалиний". Пассажирке пришлось весь день просидеть в аэропорту в ожидании новой.

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Freepik

Мария Любицкая
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