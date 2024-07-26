Самолёт экстренно сел из-за мальчика, ошпарившего себя чаем до тяжелейших ожогов

Самолёт, направлявшийся из Великобритании в Италию, совершил экстренную посадку. Как оказалось, во время перелёта юный пассажир из Германии пролил на себя горячий чай и получил тяжелейшие ожоги, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет Daily Mail.