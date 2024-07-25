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25 июля, 07:56

Девушке-инвалиду сломали коляску в самолёте "Уральских авиалиний"

Инвалидную коляску сломали при транспортировке на рейсе "Уральских авиалиний". Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Инвалидную коляску сломали при транспортировке на рейсе "Уральских авиалиний". Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Девушке-инвалиду сломали коляску стоимостью 283 тысячи рублей в самолёте "Уральских авиалиний". Пассажирке пришлось весь день просидеть в аэропорту в ожидании новой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавшая написала претензию "Уральским авиалиниям" и ждёт их ответа и компенсации. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

25-летняя девушка с врождённым диагнозом ДЦП прилетела на рейсе "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Москву. По прибытии в Домодедово выяснилось, что её инвалидная коляска сломалась при транспортировке. Мама девушки утверждает, что уже в поломанном виде её достали из багажа самолёта.

Родители отправили дочери другую коляску, однако девушке пришлось прождать её в аэропорту почти весь день. Сейчас пострадавшая написала претензию "Уральским авиалиниям" и ждёт их ответа и компенсации. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.

Стюардесса рассказала, какая неочевидная опасность поджидает пассажиров на борту самолёта
Стюардесса рассказала, какая неочевидная опасность поджидает пассажиров на борту самолёта

Ранее Life.ru рассказал, почему не стоит игнорировать просьбы бортпроводников и всё же пристёгиваться в самолёте. По словам специалистов, беспечность может привести к серьёзным травмам, если самолёт неожиданно войдёт в зону сильной турбулентности.

Алексей Берковиц
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