Девушке-инвалиду сломали коляску в самолёте "Уральских авиалиний"

Девушке-инвалиду сломали коляску стоимостью 283 тысячи рублей в самолёте "Уральских авиалиний". Пассажирке пришлось весь день просидеть в аэропорту в ожидании новой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавшая написала претензию "Уральским авиалиниям" и ждёт их ответа и компенсации. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

25-летняя девушка с врождённым диагнозом ДЦП прилетела на рейсе "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Москву. По прибытии в Домодедово выяснилось, что её инвалидная коляска сломалась при транспортировке. Мама девушки утверждает, что уже в поломанном виде её достали из багажа самолёта.

Родители отправили дочери другую коляску, однако девушке пришлось прождать её в аэропорту почти весь день. Сейчас пострадавшая написала претензию "Уральским авиалиниям" и ждёт их ответа и компенсации. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.