Стюардесса рассказала, какая неочевидная опасность поджидает пассажиров на борту самолёта

Многие с замиранием сердца ждут взлёта и посадки самолёта, совсем не подозревая, что на борту пассажиров поджидает более серьёзная опасность. О неочевидной угрозе, которая особенно часто настигает туристов в летний период, рассказала бортпроводница Екатерина Архангельская.

"На высоте всегда обостряются симптомы опасных вирусных заболеваний", — рассказала стюардесса в беседе с РИА "Новости".

В зоне повышенной опасности чаще оказываются туристы, летящие из стран, где регулярно возникают вспышки геморрагических лихорадок, таких как Эбола, денге и другие. Так как путешествие воздушным транспортом занимает чаще всего от трёх до пяти часов, вирус успевает распространиться по салону. И хотя многие авиакомпании уже научились справляться с данной проблемой (больным выделяют отдельный туалет, а также за ними закрепляется определённый член экипажа), возможность случайного заражения всё ещё достаточно велика.

Со слов бортпроводницы, подобное происходит намного чаще, чем экстренная посадка самолёта. Именно поэтому все бортпроводники регулярно прививаются, ведь в один момент распространение лихорадки может из локальной проблемы перерасти в настоящую эпидемию. Например, в 16 государствах Африки международное свидетельство о вакцинации от жёлтой лихорадки — обязательное требование для въезда. Без него в страну попросту не пустят.

И всё же не от всех болезней есть вакцины. Поэтому даже бортпроводники, несмотря на осторожность, рискуют подхватить инфекцию. Так, в летний период вероятность столкнуться с ротавирусом возрастает многократно. Когда подобное происходит на борту самолёта, зачастую вскоре самочувствие ухудшается чуть ли не у половины пассажиров рейса. Тогда бортпроводники просят доставить в аэропорт врача, чтобы специалист осмотрел заболевших после приземления.