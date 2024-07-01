Стала известна причина массовых задержек рейсов из Антальи
"Турпомощь": Массовые задержки рейсов из Антальи связаны с нехваткой персонала
В пресс-службе задержки рейсов из Антальи связывают с нехваткой персонала. Обложка © freepik.com / chevanon
В последнее время задержки рейсов, следующих из турецкой Антальи, приобрели массовый характер. На днях самолёт на 320 пассажиров ожидал взлёта аж более пяти часов. Некоторым пассажирам становилось плохо из-за духоты и невозможности покинуть посадочные места. Пресс-служба ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" объяснила истинную причину частых задержек нехваткой персонала.
"Анталья традиционно является популярным направлением не только для туристов из России. Большая часть приходится на международные перелёты. Так, аэропорт Антальи 29 июня обслужил более одной тысячи рейсов, а пассажиропоток превысил 209 тысяч человек. Количество туристов и рейсов растёт", — прокомментировали в пресс-службе RT.
Главной проблемой в организации считают нехватку персонала в пиковые периоды. Однако отмечается, что сотрудники аэропорта делают всё возможное, чтобы устранить текущую проблему с рейсами.
Напомним, что проблема с задержками рейсов как в, так и из Антальи в последнее время приобрела массовый характер. Более 300 человек не могли вылететь из аэропорта Внуково в Анталью. Пассажирам не разрешали покинуть душный самолёт, не предоставляли воду и отказывались включать кондиционер. В результате у 12-летней пассажирки началось кровотечение из носа.