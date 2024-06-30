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30 июня, 06:24

Застряли во Внуково: Более 300 туристов не могут вылететь в Анталью уже более пяти часов

Во Внуково 320 пассажиров ждут вылета в Анталью уже более пяти часов

Во Внуково 320 пассажиров рейса Москва – Анталья авиакомпании Azur Air ждут вылета уже более пяти часов. Как сообщает SHOT, самолёт должен был вылететь в Турцию ещё в 03:15.

Пассажиры часами ждут вылета из Москвы в Анталью. Видео © SHOT

При этом пассажиры рассказали, что, попав в душный салон воздушного судна, они просидели в нём более получаса. После чего, не включив кондиционер и не раздав воду, экипаж попросил всех выйти: туристов вернули в здание аэропорта. На данный момент рейс измученных пассажиров переносился более десяти раз: его постоянно откладывают на 30 минут.

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У самолёта рейса Петербург – Минводы во время полёта треснуло лобовое стекло

Ранее Life.ru рассказывал, что этот же самолёт долго задерживали в Турции, когда он собирался отправиться в Москву. Около 200 пассажиров в душном салоне лайнера ждали своего вылета шесть часов, за это время двое взрослых и один ребёнок потеряли сознание из-за жары.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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