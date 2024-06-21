У самолёта рейса Петербург – Минводы во время полёта треснуло лобовое стекло

Пассажирский самолёт авиакомпании "Россия", следовавший из Петербурга в Минеральные Воды, прибыл в пункт назначения с треснувшим лобовым стеклом — оно повредилось прямо во время полёта. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".

В кабине во время полёта треснуло лобовое стекло. Фото © Telegram / "Авиаторщина"

"На подлёте к Астрахани в кабине пилотов растрескалось лобовое стекло с левой стороны. Экипаж доложил об этом диспетчерам и запросил снижение до эшелона 300 (9150 метров)", — сказано в тексте сообщения, как уточняется, инцидент произошёл накануне вечером.

Эта неурядица не спугнула командира судна, он решил продолжить полёт и дотянуть до места назначения. В итоге самолёт благополучно приземлился спустя чуть более часа.