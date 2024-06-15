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15 июня, 11:55

Швеция обвинила российский самолёт в нарушении воздушного пространства

ВС Швеции заявляют, будто российский самолёт нарушил воздушное пространство королевства. Об этом пишет местное издание Expressen.

"Российский самолёт нарушил воздушное пространство Швеции... Самолёт летел к востоку от острова Готланд", утверждает газета.

Шведские военные заявляют, что российский самолёт неуклонно следовал своим курсом, игнорируя призывы от воздушного командования Швеции. При этом борт пробыл в небе королевства непродолжительное время. Глава шведского Министерства обороны в курсе случившегося, уточняет издание.

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Ранее аналогичные обвинения прозвучали от Финляндии. Минобороны страны заявило, что 10 июня российский самолёт якобы нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива. По утверждениям ведомства, борт находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, максимально углубившись на два с половиной километра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Юрий Лысенко
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