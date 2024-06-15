Швеция обвинила российский самолёт в нарушении воздушного пространства
ВС Швеции заявляют, будто российский самолёт нарушил воздушное пространство королевства. Об этом пишет местное издание Expressen.
"Российский самолёт нарушил воздушное пространство Швеции... Самолёт летел к востоку от острова Готланд", — утверждает газета.
Шведские военные заявляют, что российский самолёт неуклонно следовал своим курсом, игнорируя призывы от воздушного командования Швеции. При этом борт пробыл в небе королевства непродолжительное время. Глава шведского Министерства обороны в курсе случившегося, уточняет издание.
Ранее аналогичные обвинения прозвучали от Финляндии. Минобороны страны заявило, что 10 июня российский самолёт якобы нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива. По утверждениям ведомства, борт находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, максимально углубившись на два с половиной километра.
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