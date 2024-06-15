Швеция обвинила российский самолёт в нарушении воздушного пространства

ВС Швеции заявляют, будто российский самолёт нарушил воздушное пространство королевства. Об этом пишет местное издание Expressen.

"Российский самолёт нарушил воздушное пространство Швеции... Самолёт летел к востоку от острова Готланд", — утверждает газета.

Шведские военные заявляют, что российский самолёт неуклонно следовал своим курсом, игнорируя призывы от воздушного командования Швеции. При этом борт пробыл в небе королевства непродолжительное время. Глава шведского Министерства обороны в курсе случившегося, уточняет издание.