СВР разоблачила байки Швеции о планах России захватить остров Готланд СВР: Власти Швеции врут гражданам, что РФ "положила глаз" на остров Готланд 30 мая, 10:34 Шведов запугивают планами РФ атаковать остров Готланд. Обложка © freepik

Главнокомандующий Вооружённых сил Швеции уверяет, что Москва хочет забрать остров Готланд ради доминирования в Балтийском море, а президент Финляндии Александр Стубб запугивает граждан "экзистенциальной угрозой" со стороны России. Байки разоблачили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Главнокомандующий ВС Швеции М. Бюден убеждает шведов в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд, который является "ключом к установлению контроля над Балтийским морем", — обратили внимание в СВР.

Там заметили, что Стубб при этом открыто призывает принудить Россию "к миру", но не путём дипломатии, а на поле битвы. В российской внешней разведке уверены, что Швеция и Финляндия лишь транслируют антироссийские мантры своих американских хозяев.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна вместе с натовскими партнёрами намерена "защитить от России" остров Готланд в Балтийском море. По его словам, сейчас на острове присутствует лишь малая часть вооружения и солдат. Он отметил, что некоторые страны Северной Европы и Балтии часто называли Готланд критической уязвимостью НАТО.

Авторы Татьяна Миссуми