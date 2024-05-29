Швеция выделила Украине рекордный пакет помощи и два навороченных самолёта

Власти Швеции направят Украине военную помощь на 13,3 миллиарда крон (что соответствует сумме 1,25 миллиарда долларов). По словам министра обороны королевства Пола Юнсона, это станет крупнейшим пакетом поддержки Киева со стороны Стокгольма с начала конфликта.

В этот пакет помощи среди прочего войдут артиллерийские боеприпасы, бронетехника, средства противовоздушной обороны, а ещё два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C с радарами, оснащёнными системой Erieye. Она обеспечивает меньшее сопротивление, но имеет мёртвую зону непосредственно позади и перед самолётом, обладая зоной обзора 120 градусов по обеим сторонам планёра. Установленный радар способен отслеживать корабли, самолёты и ракеты на расстоянии до 300–400 километров на высоте 6 километров, утверждают разработчики.

Таких самолётов в мире не так много, произведено всего 12 штук. Большая часть из них была передана ВВС Швеции, два модифицированных самолёта были переданы в аренду Греции. Таиланд тоже хотел заказать такие самолёты, но неизвестно, дошло ли до дела.