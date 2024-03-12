В НАТО захотели расширить шведское присутствие на острове в Балтийском море

Швеция вместе с натовскими партнёрами намерена "защитить от России" остров Готланд в Балтийском море. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

"Готланд всегда был важен <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения [в рамках НАТО]", — отметил Кристерссон, его слова передаёт Financial Times.

По его словам, сейчас на острове присутствует лишь малая часть вооружения и солдат. Он отметил, что некоторые страны Северной Европы и Балтии часто называли Готланд критической уязвимостью НАТО. Альянсу предстоит обсуждение многих вопросов, касающихся использования ресурсов. На Готланде могут увеличить присутствие шведских военных и разместить подводные лодки, предупредил Кристерссон.