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12 марта, 13:18

В НАТО захотели расширить шведское присутствие на острове в Балтийском море

FT: Премьер Швеции вместе с НАТО собирается "защитить от России" остров Готланд

Швеция вместе с натовскими партнёрами намерена "защитить от России" остров Готланд в Балтийском море. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

"Готланд всегда был важен <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения [в рамках НАТО]", — отметил Кристерссон, его слова передаёт Financial Times.

По его словам, сейчас на острове присутствует лишь малая часть вооружения и солдат. Он отметил, что некоторые страны Северной Европы и Балтии часто называли Готланд критической уязвимостью НАТО. Альянсу предстоит обсуждение многих вопросов, касающихся использования ресурсов. На Готланде могут увеличить присутствие шведских военных и разместить подводные лодки, предупредил Кристерссон.

Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией
Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией

Напомним, 7 марта Швеция официально вступила в НАТО. Она стала 32-м членом Североатлантического альянса. Уже 9 марта шведские истребители пролетели вблизи границ РФ. Один из самолётов кружил рядом с Калининградской областью над Балтийским морем, а второй, находясь в небе над Польшей, подлетел к сухопутной границе РФ. Кроме того, Швеция предложила своим гражданам начать готовиться к "тотальной обороне" из-за якобы возможного военного противостояния с Россией.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Александра Мышляева
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