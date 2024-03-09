Самолёты Швеции впервые после вступления страны в НАТО засекли у границы России

По его данным, утром в пятницу, 8 марта, самолёт Saab 340, оснащённый системой обнаружения целей на больших дистанциях, выполнил полёт над Балтийским морем вблизи Калининградской области. Чуть позже в этот же день был зафиксирован ещё один шведский военный борт — Gulfstream S102B. Он пролетел вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши. Этот самолёт предназначен для перехвата электронных сигналов на большой дальности.