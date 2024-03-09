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9 марта, 17:17

Самолёты Швеции впервые после вступления страны в НАТО засекли у границы России

Itamilradar: Самолёты Швеции впервые с её вступления в НАТО пролетели у границы РФ

Saab 340 AEW. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Saab 340 AEW. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Самолёты ВВС Швеции впервые с её вступления в НАТО совершили полёт вблизи границы России. Об этом сообщает авиационный портал Itamilradar.

По его данным, утром в пятницу, 8 марта, самолёт Saab 340, оснащённый системой обнаружения целей на больших дистанциях, выполнил полёт над Балтийским морем вблизи Калининградской области. Чуть позже в этот же день был зафиксирован ещё один шведский военный борт — Gulfstream S102B. Он пролетел вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши. Этот самолёт предназначен для перехвата электронных сигналов на большой дальности.

Напомним, 7 марта Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом Североатлантического альянса. Заявку Стокгольма ещё в 2023 году одобрило большинство стран НАТО, кроме Турции и Венгрии. Венгерский парламент подписал её на днях, 5 марта, а Турция сделала это в январе текущего года.

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Наталья Исакова
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