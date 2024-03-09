Самолёты Швеции впервые после вступления страны в НАТО засекли у границы России
Itamilradar: Самолёты Швеции впервые с её вступления в НАТО пролетели у границы РФ
Saab 340 AEW. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Самолёты ВВС Швеции впервые с её вступления в НАТО совершили полёт вблизи границы России. Об этом сообщает авиационный портал Itamilradar.
По его данным, утром в пятницу, 8 марта, самолёт Saab 340, оснащённый системой обнаружения целей на больших дистанциях, выполнил полёт над Балтийским морем вблизи Калининградской области. Чуть позже в этот же день был зафиксирован ещё один шведский военный борт — Gulfstream S102B. Он пролетел вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши. Этот самолёт предназначен для перехвата электронных сигналов на большой дальности.
Напомним, 7 марта Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом Североатлантического альянса. Заявку Стокгольма ещё в 2023 году одобрило большинство стран НАТО, кроме Турции и Венгрии. Венгерский парламент подписал её на днях, 5 марта, а Турция сделала это в январе текущего года.