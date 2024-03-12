"Консервы, аптечки, радио": Швеция готовит население к войне с Россией Sud Ouest: Шведов призвали запастись едой на три месяца на случай войны с РФ 12 марта, 09:23 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Швеция предложила своим гражданам начать готовиться к "тотальной обороне" из-за якобы возможного военного противостояния с Россией. Об этом пишет французский портал Sud Ouest.

"Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство", — подчёркивается в публикации.

Также населению советуют сделать запасы продовольствия сроком на три месяца. По словам шведских чиновников, каждый житель страны должен быть готов к самостоятельному выживанию на случай военного конфликта. Шведам пообещали до конца года разослать брошюры с алгоритмом требуемых действий.

Напомним, 7 марта Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом Североатлантического альянса. А уже 9 марта шведские истребители совершили полёт вблизи российских границ. Один из самолётов кружил около Калининградской области над Балтийским морем, а второй, находясь в небе над Польшей, подлетел к сухопутной границе РФ.

Авторы Татьяна Миссуми