Дети в обмороке и духота: Россияне сняли ад в самолёте, где 200 "заложников" 6 часов мучили на пекле в Турции Российские туристы шесть часов не могли вылететь рейсом AzurAir Анталья – Москва 29 июня, 11:29 В Анталье туристы 6 часов ждали вылета. Обложка © freepik / ivandan

В турецкой Анталье 200 россиян почти шесть часов ждали вылета самолёта в Москву. Пассажиры находились в душном, закрытом салоне с неработающими кондиционерами. Об этом пишет Mash, уточняя, что двое взрослых и ребёнок потеряли сознание из-за жары.

В Анталье туристы 6 часов ждали вылета. Видео © Telegram / Mash

Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir должен был отправиться из Антальи в Москву в семь утра. Сначала пассажиров продержали в очереди к выходу на посадку, а затем посадили в самолёт, где никак не регулировалась температура воздуха. По предварительной информации, пилоты не могли запустить двигатели.

В AzurAir подтвердили, что возникли технические проблемы, поэтому лайнер вернулся на стоянку, после чего его проверили ещё раз, дозаправили и разрешили вылет. Представители перевозчика извинились за доставленные неудобства.

Тем временем в Москве сотни туристов, наоборот, никак не могут улететь в Анталью рейсом авиакомпании Red Wings. Вылет также переносился с самого утра. Пассажирам предложили временно отправиться в гостиницу, причины задержки не назывались.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолёт компании UVT ("ЮВТ Аэро") выкатился за пределы полосы после приземления. Никто не пострадал, сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Авторы Татьяна Миссуми