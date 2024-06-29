В аэропорту Екатеринбурга объявили "красный код" из-за ЧП с пассажирским самолётом Самолёт "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы полосы в аэропорту Екатеринбурга 29 июня, 10:44 На Урале самолёт выкатился за пределы ВПП. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

В аэропорту Екатеринбурга самолёт компании UVT ("ЮВТ Аэро") выкатился за пределы полосы после приземления. Никто не пострадал, сейчас выясняются обстоятельства инцидента. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

На Урале самолёт выкатился за пределы ВПП. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

На Урале самолёт выкатился за пределы ВПП. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

"После посадки воздушного судна CRJ-200 авиакомпании UVT aero, следовавшего рейсом RT-453 по маршруту Казань – Тобольск – Екатеринбург, в аэропорту г. Екатеринбурга (Кольцово) на этапе пробега произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлётно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров", — говорится в тексте.

По данным Life.ru, ВПП была мокрой из-за дождя. В воздушной гавани объявили из-за ЧП "красный код".

Ранее сообщалось, что одномоторный самолёт Dromader Пожарной службы Польши совершил аварийную посадку на поле под Варшавой. От сильного столкновения с землёй неисправное воздушное судно перевернулось и рухнуло носом вниз.

Авторы Татьяна Миссуми