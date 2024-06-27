Одномоторный самолёт Dromader Пожарной службы Польши совершил аварийную посадку на поле под Варшавой. От сильного столкновения с землёй неисправное воздушное судно перевернулось и рухнуло на фонарь кабины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в посёлке Белява в пригороде столицы республики. На опубликованных службой кадрах с места происшествия видно, что самолёт получил серьёзные повреждения: у него погнут винт и отломан двигатель. Пилоту понадобилась медицинская помощь.

Пожарный самолёт аварийно сел в поле и перевернулся недалеко от Варшавы. Обложка © remiza.com.pl

"Пилот был доставлен в больницу на вертолёте скорой помощи. На месте также находятся пожарные и военный вертолёт", — сказано в сообщении.