Пожарный самолёт аварийно сел в поле и перевернулся недалеко от Варшавы
Одномоторный самолёт Dromader Пожарной службы Польши совершил аварийную посадку на поле под Варшавой. От сильного столкновения с землёй неисправное воздушное судно перевернулось и рухнуло на фонарь кабины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в посёлке Белява в пригороде столицы республики. На опубликованных службой кадрах с места происшествия видно, что самолёт получил серьёзные повреждения: у него погнут винт и отломан двигатель. Пилоту понадобилась медицинская помощь.
"Пилот был доставлен в больницу на вертолёте скорой помощи. На месте также находятся пожарные и военный вертолёт", — сказано в сообщении.
Неделей ранее Life.ru сообщал о крушении вертолёта в Амурской области. Винтокрылое судно вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината и направилось к реке Джелтуле в Тындинском районе, но так и не прибыло к месту назначения. Жертвами трагедии стали четыре человека: пилот и три пассажира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.