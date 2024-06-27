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27 июня, 18:36

Пожарный самолёт аварийно сел в поле и перевернулся недалеко от Варшавы

Пожарный самолёт аварийно сел в поле и перевернулся недалеко от Варшавы. Обложка © remiza.com.pl

Пожарный самолёт аварийно сел в поле и перевернулся недалеко от Варшавы. Обложка © remiza.com.pl

Одномоторный самолёт Dromader Пожарной службы Польши совершил аварийную посадку на поле под Варшавой. От сильного столкновения с землёй неисправное воздушное судно перевернулось и рухнуло на фонарь кабины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в посёлке Белява в пригороде столицы республики. На опубликованных службой кадрах с места происшествия видно, что самолёт получил серьёзные повреждения: у него погнут винт и отломан двигатель. Пилоту понадобилась медицинская помощь.

Пожарный самолёт аварийно сел в поле и перевернулся недалеко от Варшавы. Обложка © remiza.com.pl

Пожарный самолёт аварийно сел в поле и перевернулся недалеко от Варшавы. Обложка © remiza.com.pl

"Пилот был доставлен в больницу на вертолёте скорой помощи. На месте также находятся пожарные и военный вертолёт", — сказано в сообщении.

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Неделей ранее Life.ru сообщал о крушении вертолёта в Амурской области. Винтокрылое судно вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината и направилось к реке Джелтуле в Тындинском районе, но так и не прибыло к месту назначения. Жертвами трагедии стали четыре человека: пилот и три пассажира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Илья Пушкарев
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