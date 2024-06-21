При крушении вертолёта в Приамурье погибли четыре человека

В результате крушения вертолёта в Амурской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Вертолёт вылетел вчера из Зеи в Тындинский округ, связь с ним прервалась. Сегодня спасатели обнаружили вертолёт, все четыре человека погибли", — приводит сообщение ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в Приамурье разбился вертолёт Robinson R-66. По данным СК, винтокрылое судно, на борту которого находились пилот и три пассажира, вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтулы в Тындинском районе, но к назначенному месту так и не прибыло. Возбуждено уголовное дело.