В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы на фоне высокой нагрузки

Аэропорт турецкой Антальи перестал справляться с нагрузкой. Судя по табло воздушной гавани, рейсы вылетают с многочасовыми задержками. Например, самолёт в Сочи отправится с опозданием на три часа, а в московское Домодедово — почти на пять.

Не могут вылететь в курортный город в эти дни пассажиры рейса из Москвы турецкой авиакомпании A-Jet. Их самолёт должен был взмыть в небо ещё 30 июня в 13:40, но не вышло: сначала отправление задержали на три часа, потом — на пять, а затем — ещё на 14 часов. По последним данным, борт отправится в Турцию лишь 1 июля в 14:00. Туристы рассказали SHOT, что некоторых из них заселили в гостиницу, а другие поехали домой. В авиакомпании причины задержки не называют.