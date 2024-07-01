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1 июля, 10:02

В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы на фоне высокой нагрузки

Аэропорт Антальи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solarisys

Аэропорт Антальи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solarisys

Аэропорт турецкой Антальи перестал справляться с нагрузкой. Судя по табло воздушной гавани, рейсы вылетают с многочасовыми задержками. Например, самолёт в Сочи отправится с опозданием на три часа, а в московское Домодедово — почти на пять.

Не могут вылететь в курортный город в эти дни пассажиры рейса из Москвы турецкой авиакомпании A-Jet. Их самолёт должен был взмыть в небо ещё 30 июня в 13:40, но не вышло: сначала отправление задержали на три часа, потом — на пять, а затем — ещё на 14 часов. По последним данным, борт отправится в Турцию лишь 1 июля в 14:00. Туристы рассказали SHOT, что некоторых из них заселили в гостиницу, а другие поехали домой. В авиакомпании причины задержки не называют.

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Ранее Life.ru сообщал, что более 300 туристов в аэропорту Внуково не могли вылететь в Анталью. Пассажиры ждали вылета в душном самолёте — им никто не раздавал воду и не включал кондиционер. Из-за духоты у 12-летней девочки пошла кровь из носа, ей помогли. Спустя какое-то время экипаж попросил пассажиров покинуть борт. После этого рейс начали откладывать каждые полчаса. Спустя семь часов ожидания российские туристы всё-таки смогли вылететь в Анталью.

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Матвей Константинов
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