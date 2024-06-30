Заменили самолёт: Российские туристы вылетели в Анталью спустя семь часов ожидания
SHOT: Пассажиры не могли вылететь в Анталью из-за неисправности самолёта
Пассажиры в самолёте рейса Москва – Анталья. Обложка © SHOT
Пассажиры авиакомпании Azur Air вылетели из аэропорта Внуково в Анталью спустя семь часов ожидания. Вылет постоянно откладывался из-за найденной в самолёте технической неисправности, сообщает SHOT.
Пассажиры часами ждут вылета из Москвы в Анталью. Видео © SHOT
Представитель Azur Air рассказал телеграм-каналу, что техническая неисправность не дала самолёту вылететь в 03:15 по московскому времени. Сотрудники авиакомпании приняли решение использовать резервный борт, на подготовку к вылету пришлось потратить дополнительное время. При этом в Azur Air заверили, что на время ожидания рейса пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Ранее Life.ru сообщал, что более 300 туристов в аэропорту Внуково не могли вылететь в Анталью. Пассажиры ждали вылета в душном самолёте — им никто не раздавал воду и не включал кондиционер. Из-за духоты у 12-летней девочки пошла кровь из носа, ей помогли. Спустя какое-то время экипаж попросил пассажиров покинуть борт. После этого рейс начали откладывать каждые полчаса.