Девочке стало плохо в душном самолёте, пока пассажиры долгие часы ждали вылета в Анталью

Девочке стало плохо в душном самолёте во время ожидания вылета рейса Москва – Анталья. Как сообщает SHOT, у ребёнка пошла кровь из носа.

Одна из пассажирок рейса Москва – Анталья рассказала, что девочке стало плохо в душном самолёте. Видео © SHOT

Пассажирка рассказала телеграм-каналу, что пока они ждали вылета в душном самолёте Boeing 767-300 без кондиционеров, 12-летняя девочка стала жаловаться на плохое самочувствие. У неё пошла кровь из носа. Юную пассажирку увели в здание аэропорта Внуково, где родители организовали ей медицинскую помощь. С девочкой всё в порядке.

"Двери догадались открыть, видимо, только за полчаса до того, как нас выпустили, и после этого стало полегче. Кондиционеры включили тоже только под конец", — рассказала одна из пассажирок задержанного рейса.