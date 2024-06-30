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30 июня, 07:52

Девочке стало плохо в душном самолёте, пока пассажиры долгие часы ждали вылета в Анталью

SHOT: У девочки пошла кровь из носа в самолёте во время ожидания рейса в Турцию

Люди в аэропорту, которые ждали вылета рейса Москва – Анталья. Обложка © SHOT

Люди в аэропорту, которые ждали вылета рейса Москва – Анталья. Обложка © SHOT

Девочке стало плохо в душном самолёте во время ожидания вылета рейса Москва – Анталья. Как сообщает SHOT, у ребёнка пошла кровь из носа.

Одна из пассажирок рейса Москва – Анталья рассказала, что девочке стало плохо в душном самолёте. Видео © SHOT

Пассажирка рассказала телеграм-каналу, что пока они ждали вылета в душном самолёте Boeing 767-300 без кондиционеров, 12-летняя девочка стала жаловаться на плохое самочувствие. У неё пошла кровь из носа. Юную пассажирку увели в здание аэропорта Внуково, где родители организовали ей медицинскую помощь. С девочкой всё в порядке.

"Двери догадались открыть, видимо, только за полчаса до того, как нас выпустили, и после этого стало полегче. Кондиционеры включили тоже только под конец", — рассказала одна из пассажирок задержанного рейса.

Ранее стало известно, что более 300 туристов в аэропорту Внуково не могут вылететь в Анталью уже более пяти часов. Они ждали вылета в душном самолёте: им никто не раздавал воду и не включал кондиционер. Спустя какое-то время экипаж воздушного судна попросил всех выйти.

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Дарья Нарыкова
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