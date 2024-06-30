Самолёт, сломавшийся перед вылетом в Анталью, вновь не смог улететь вовремя
На самолёте авиакомпании Azur Air, который не смог утром 30 июня улететь в Анталью из-за поломки, сейчас хотят отправить 336 туристов в Даламан. Их рейс ZF813, как и тот другой, что должен был отправиться в воскресенье, тоже задержали минимум на четыре часа. Если ничего не поменялось, то пассажиры должны были вылететь в Даламан в 21:00 по московскому времени, сообщает SHOT.
Представитель авиакомпании Azur Air заявил, что пассажиров рейса Москва – Даламан доставит в Турцию сломавшийся утром Boeing 767-300. Видео © Telegram / SHOT
Всё же пассажирам рейса Москва – Даламан повезло больше, чем утренним туристам, — им раздали еду и воду. Однако в какой-то момент люди узнали, что везти их должен тот самый Boeing 767-300, который сломался утром и был снят с рейса на Анталью. На видео, которое публикует телеграм-канал, это подтвердил представитель авиакомпании.
Напомним, более 300 туристов в аэропорту Внуково не могли вылететь в Анталью. Пассажиры ждали вылета в душном самолёте, им никто не раздавал воду и не включал кондиционер. Из-за духоты у 12-летней девочки пошла кровь из носа, ей помогли. Спустя какое-то время экипаж попросил пассажиров покинуть борт. После этого рейс начали откладывать каждые полчаса.
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