Самолёт, сломавшийся перед вылетом в Анталью, вновь не смог улететь вовремя

На самолёте авиакомпании Azur Air, который не смог утром 30 июня улететь в Анталью из-за поломки, сейчас хотят отправить 336 туристов в Даламан. Их рейс ZF813, как и тот другой, что должен был отправиться в воскресенье, тоже задержали минимум на четыре часа. Если ничего не поменялось, то пассажиры должны были вылететь в Даламан в 21:00 по московскому времени, сообщает SHOT.