Стало известно, какой вид спорта россияне назвали национальным

Хоккей был назван россиянами главным национальным видом спорта. Исследование, проведённое ВЦИОМ 7 декабря среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, показало, что 27% опрошенных считают хоккей символом спортивных достижений страны.

Участники опроса отметили, что хоккей заслуживает звания национального спорта благодаря выдающимся победам отечественных спортсменов и сильной школе, которая сформировалась в России. Кроме того, 15% респондентов считают, что игра идеально подходит к климатическим условиям страны, так как входит в число зимних видов спорта.

Хоккей уже давно занимает особое место в спортивной культуре России. Сборная страны завоевала множество титулов на международной арене, включая олимпийские награды и чемпионаты мира. Сильная хоккейная школа, сформированная ещё в советские времена, воспитала таких легенд, как Владислав Третьяк, Валерий Харламов и Павел Буре.

На втором месте по популярности среди россиян оказалось фигурное катание, которое выбрали 9% опрошенных. Этот вид спорта получил признание за громкие победы российских фигуристов на международной арене. Футбол также набрал 9%, что объясняется его массовостью и вовлечённостью большого числа людей в стране.

Другие виды спорта, такие как лыжный спорт, гимнастика и самбо, набрали 6% и 5% соответственно. Биатлон и борьба получили по 3% голосов, а лапта — 2%. Интересно, что 1% респондентов назвали национальным видом спорта литрбол, городки и бокс.

Результаты опроса также показали, что предпочтения россиян зависят от их региона проживания и пола. Например, фигурное катание чаще выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга (18%), в то время как в других городах-миллионниках хоккей был более популярным ответом (40%).