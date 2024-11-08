Фетисов: Путин забивает в хоккее больше, чем Роналду в футболе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что результативность президента России Владимира Путина на хоккейной площадке выше, чем у Криштиану Роналду в футболе. Чемпион также отметил, что результативность и жёсткость Путина распространяется не только на игру, но и на его должность президента.

« Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт», — поделился Фетисов с «РИА Новости».