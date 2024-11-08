Фетисов: Путин забивает в хоккее больше, чем Роналду в футболе
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что результативность президента России Владимира Путина на хоккейной площадке выше, чем у Криштиану Роналду в футболе. Чемпион также отметил, что результативность и жёсткость Путина распространяется не только на игру, но и на его должность президента.
« Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт», — поделился Фетисов с «РИА Новости».
Напомним, ранее президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду, назвав его прирождённым бомбардиром. Мадуро убеждён в том, что Россия долгие годы сталкивалась с «дипломатией обмана» и попыток «заставить обороняться». По его мнению, лидер РФ осознал, как действовать против «угрозы, зародившейся при госперевороте на Украине». Он также указал на «дух дружбы и братства» между Москвой и Каракасом.
Life.ru