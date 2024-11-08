Астролог разобрал «валдайскую речь» Путина с точки зрения нумерологии: Удача и партнёрство

Дата 07.11.2024 интересна как с точки зрения астрологии, так и с точки зрения нумерологии. Так, астрологически в этот день были 7-е лунные сутки и Луна находилась в Козероге – хороший день для коллективной работы, планирования и начала новых дел. С нумерологической точки зрения сумма цифр этой даты, сведённая до однозначного числа, даёт цифру 8. 8 – это число удачи. А если учесть, что 7 ноября, это четверг, а четвергом управляет Юпитер, планета удачи, то можно заключить, что этот день был удачным со всех сторон, и любые планы и начинания этого дня также будут крайне удачными.