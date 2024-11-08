Астролог разобрал «валдайскую речь» Путина с точки зрения нумерологии: Удача и партнёрство
Нумеролог назвал удачным день выступления Путина на заседании клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото © Life.ru / Павел Баранов
День для выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» была выбрана как нельзя лучше. Как рассказал Life.ru нумеролог, астролог Борис Зак, это был благоприятный день для планирования, начала новых дел и коллективной работы.
Дата 07.11.2024 интересна как с точки зрения астрологии, так и с точки зрения нумерологии. Так, астрологически в этот день были 7-е лунные сутки и Луна находилась в Козероге – хороший день для коллективной работы, планирования и начала новых дел. С нумерологической точки зрения сумма цифр этой даты, сведённая до однозначного числа, даёт цифру 8. 8 – это число удачи. А если учесть, что 7 ноября, это четверг, а четвергом управляет Юпитер, планета удачи, то можно заключить, что этот день был удачным со всех сторон, и любые планы и начинания этого дня также будут крайне удачными.
«Иными словами, со всех сторон вчерашний день и вчерашнее выступление Владимира Путина указывает на удачные решения и движение к развитию. Не будем забывать о том, что и инаугурация президента России произошла в один из самых удачных дней этого года, что несёт успех всему его текущему президентству», — отметил нумеролог.
Тот же факт, что президент в своей речи произнёс слово «мир» 186 раз, символизирует планы на развитие и жизненную силу, говорит Зак.
Напомним, 7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году. Life.ru приводит текст выступления без сокращения.