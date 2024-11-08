Мадуро назвал Путина прирождённым бомбардиром: «Как Криштиану Роналду‎»

Венеcуэльский лидер Николас Мадуро назвал президента РФ Владимира Путина звездой международной политики с «бомбардирским нюхом» и сравнил с футболистом Криштиану Роналду. Своим мненрием он поделился на заседании XVIII межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы, которое прошло в Каракасе.

«Огромный успех был достигнут на саммите в Казани <...>. Путин прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — сказал Мадуро, говоря об итогах саммита БРИКС в октябре.