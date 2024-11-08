Мадуро назвал Путина прирождённым бомбардиром: «Как Криштиану Роналду»
Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
Российский президент Владимир Путин. Фото © Life.ru
Венеcуэльский лидер Николас Мадуро назвал президента РФ Владимира Путина звездой международной политики с «бомбардирским нюхом» и сравнил с футболистом Криштиану Роналду. Своим мненрием он поделился на заседании XVIII межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы, которое прошло в Каракасе.
«Огромный успех был достигнут на саммите в Казани <...>. Путин прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — сказал Мадуро, говоря об итогах саммита БРИКС в октябре.
Президент Венесуэлы убеждён в том, что Россия долгие годы сталкивалась с «дипломатией обмана» и попыток «заставить обороняться». По его мнению, Путин осознал, как действовать против «угрозы, зародившейся при госперевороте на Украине». Он также указал на «дух дружбы и братства» между Москвой и Каракасом.
Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» и итоговая пресс-конференция Путина.