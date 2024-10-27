Лавров объяснил, в каком ключе Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину на саммите БРИКС

Российский президент Владимир Путин во время беседы на саммите БРИКС в Казани с председателем КНР Си Цзиньпином привёл факты отказа Владимира Зеленского от переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса, напомнив, что Россия никогда от них не отнекивалась. Об этом заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Владимир Путин в разговоре с Си Цзиньпином перечислил случаи отказа Зеленским от мирных переговоров. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно и всё. Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы. Это было не раз, и каждый раз, когда эти переговоры завязывались и приводили к какому-то результату, киевский режим, как говорят в народе, отползал от договорённости», — констатировал глава МИД.

Глава российской дипломатии добавил, что Владимир Путин также выразил признательность Китаю, Бразилии и остальным стратегическим партнёрам из числа стран глобального Юга за усилия по поиску способа мирного разрешения конфликта.