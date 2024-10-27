В Кремле объяснили, почему Путин и президент ОАЭ долго не выходили из машины
Песков: Путин в «Аурусе» проводил дополнительные переговоры с президентом ОАЭ
По пути из Подмосковья в Кремль российский лидер Владимир Путин вёл переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которого удивило, что политики засиделись в «Аурусе» и около 10 минут не заходили в зал переговоров.
Песков рассказал, почему Путин сидел с президентом ОАЭ в машине. Видео © Telegram / Зарубин
«Там продолжаются переговоры. Дело в том, что когда они ездят в машине, они же не просто по сторонам смотрят, там ведутся переговоры. С ними переводчик едет. Обсуждается конкретика», — отметил представитель Кремля.
Напомним, 22 октября в Казани был дан старт мероприятиям в рамках саммита БРИКС. 23 октября президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл в Казань для участия в саммите. До этого официальные переговоры Путина с арабским политиком прошли в Кремле 21 октября. Также российский лидер пригласил иностранного коллегу в свою резиденцию в Ново-Огарёво на неформальный ужин. Политики обсудили волнующие их вопросы за чаем у камина.
Life.ru