Путин поздравил российских пловцов с золотом на чемпионате мира в Будапеште
Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Обложка © ТАСС/ Егор Алеев. Zuma
Президент России Владимир Путин обратился с поздравительным словом к российским пловцам, которые получили золотые медали на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Речь идёт о Мироне Лифинцеве, Кирилле Пригоде, Арине Сурковой и Дарье Трофимовой. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. B напряжённой борьбе с серьёзными соперниками вы продемонстрировали командную сплочённость, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — заметил Путин.
Глава государства также выразил восхищение триумфальными успехами Лифинцева. Спортсмен смог вырвать победу и на дистанции в 100 метров на спине и дважды получил чемпионский титул. Президент добавил, что наши пловцы смогли доказать всему миру, что российская школа плавания заслуженно является одной из самых сильных в мировом спорте.
Напомним, 18-летний Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 метров на спине, а сборная России (Лифинцев, Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) стала первой в комбинированной эстафете 4 по 50. Всего 27 российских пловцов принимают участие в чемпионате World Aquatics. Их допустили до состязаний с рядом ограничений, а их рекордные результаты не афишируются за рубежом по указке организаторов.