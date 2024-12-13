Путин поздравил российских пловцов с золотом на чемпионате мира в Будапеште

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительным словом к российским пловцам, которые получили золотые медали на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Речь идёт о Мироне Лифинцеве, Кирилле Пригоде, Арине Сурковой и Дарье Трофимовой. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. B напряжённой борьбе с серьёзными соперниками вы продемонстрировали командную сплочённость, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — заметил Путин.