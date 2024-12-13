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Регион
13 декабря, 09:04

Путин поздравил российских пловцов с золотом на чемпионате мира в Будапеште

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Обложка © ТАСС/ Егор Алеев. Zuma

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Обложка © ТАСС/ Егор Алеев. Zuma

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительным словом к российским пловцам, которые получили золотые медали на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Речь идёт о Мироне Лифинцеве, Кирилле Пригоде, Арине Сурковой и Дарье Трофимовой. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. B напряжённой борьбе с серьёзными соперниками вы продемонстрировали командную сплочённость, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — заметил Путин.

Глава государства также выразил восхищение триумфальными успехами Лифинцева. Спортсмен смог вырвать победу и на дистанции в 100 метров на спине и дважды получил чемпионский титул. Президент добавил, что наши пловцы смогли доказать всему миру, что российская школа плавания заслуженно является одной из самых сильных в мировом спорте.

Российский пловец установил национальный рекорд и завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира
Российский пловец установил национальный рекорд и завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира

Напомним, 18-летний Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 метров на спине, а сборная России (Лифинцев, Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) стала первой в комбинированной эстафете 4 по 50. Всего 27 российских пловцов принимают участие в чемпионате World Aquatics. Их допустили до состязаний с рядом ограничений, а их рекордные результаты не афишируются за рубежом по указке организаторов.

Татьяна Миссуми
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