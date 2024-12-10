Впервые за три года: Россияне едут покорять чемпионат мира по плаванию

С 10 по 15 декабря в Будапеште пройдёт чемпионат мира по плаванию на короткой воде, организованный Международной федерацией плавания (World Aquatics). Турнир, который состоится в 25-метровом бассейне, станет первым для российских спортсменов после трёхлетнего отсутствия на международных состязаниях. Призовой фонд соревнований составит внушительные 2,1 миллиона долларов.

Российские и белорусские пловцы примут участие в статусе нейтральных атлетов. Это означает, что использование национальной символики будет строго запрещено, как и контакты с журналистами. В случае победы спортсменов на церемониях награждения прозвучит гимн World Aquatics вместо национальных.

В состав российской команды вошли 27 пловцов, включая известных атлетов: Юлию Ефимову, Евгению Чикунову, Андрея Минакова и Олега Костина. Компанию им составят Елизавета Агапитова, Софья Дьякова, Дарья Клепикова, Роман Акимов, Кирилл Пригода, Александр Щеголев и другие спортсмены.