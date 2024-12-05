Пловцы Чикунова и Пригода получили нейтральный статус для участия в ЧМ-2024

Нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию получили 30 россиян. Среди них — рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова и трёхкратный бронзовый призер чемпионатов мира Кирилл Пригода. Об этом сообщает официальный сайт World Aquatics.

Кроме того, на соревнования без российского флага и гимна отправятся чемпион Европы Илья Бородин и обладатель рекорда юниорского чемпионата мира на дистанции 100 м на спине Мирон Лифинцев. Соревнования пройдут в Будапеште с 10 до 15 декабря.

Ранее пловчиха Чикунова заявила, что ей хочется переехать в Нью-Йорк. Сейчас спортсменка живёт в Санкт-Петербурге. Она многократная чемпионка России, чемпионка Европы на короткой воде, серебряный призёр чемпионата мира и чемпионка мира среди юниоров.