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5 декабря, 13:23

Пловцы Чикунова и Пригода получили нейтральный статус для участия в ЧМ-2024

Евгения Чикунова и Кирилл Пригода. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Евгения Чикунова и Кирилл Пригода. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию получили 30 россиян. Среди них — рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова и трёхкратный бронзовый призер чемпионатов мира Кирилл Пригода. Об этом сообщает официальный сайт World Aquatics.

Кроме того, на соревнования без российского флага и гимна отправятся чемпион Европы Илья Бородин и обладатель рекорда юниорского чемпионата мира на дистанции 100 м на спине Мирон Лифинцев. Соревнования пройдут в Будапеште с 10 до 15 декабря.

Ранее пловчиха Чикунова заявила, что ей хочется переехать в Нью-Йорк. Сейчас спортсменка живёт в Санкт-Петербурге. Она многократная чемпионка России, чемпионка Европы на короткой воде, серебряный призёр чемпионата мира и чемпионка мира среди юниоров.

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Напомним, ранее World Aquatics сняла запрет на участие российских пловцов в командных дисциплинах. При этом сборным России по водному поло всё ещё нельзя участвовать в соревнованиях.

Полина Никифорова
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